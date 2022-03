Conflit israélo-palestinien : L'UE appelle au cessez-le feu au Proche-Orient

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont exigé lundi la cessation «immédiate» des hostilités en Israël et dans la bande de Gaza, en affirmant qu'un cessez-le-feu serait «dans l'intérêt de tous».

Réunis à Bruxelles, les ministres «appellent à une cessation urgente des hostilités», «soutiennent les efforts de médiation de l'Egypte et d'autres acteurs» et «saluent la mission du secrétaire général des Nations unies (Ban Ki-moon) dans la région», selon les conclusions de leurs travaux. «Une cessation immédiate des hostilités est dans l'intérêt de tous, en particulier dans le contexte d'instabilité de la région», précise le texte.

100 Palestiniens tués

La situation des derniers jours «souligne une fois de plus la nécessité urgente de promouvoir une solution à deux États permettant aux deux parties de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité», réaffirment les chefs de la diplomatie.

Les bombardements aériens israéliens ont fait plus de 20 morts lundi dans la bande de Gaza, portant à plus de 100 le nombre de tués palestiniens en six jours d'offensive israélienne, selon des sources médicales à Gaza. Trois Israéliens ont également été tués. Présent à Bruxelles, le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, devait se rendre lundi soir et mardi en Israël et dans les territoires palestiniens, a annoncé son porte-parole. Son homologue français Laurent Fabius s'était rendu dans la région dimanche.