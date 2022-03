Défense : L'UE confirme sa future coopération militaire

Ce lundi, une vingtaine de gouvernements de l'Union européenne se sont engagés à mutualiser une partie de leurs moyens et capacités de défense militaire.

Le 13 novembre dernier, 23 États membres de l'Union européenne, dont le Luxembourg, sont parvenus à un accord autour d'une Coopération structurée permanente (CSP) en matière de défense. Après un an de négociations, à l'initiative depuis septembre 2016 des ministres français et allemand de la Défense. Cette coopération prend effet ce lundi et l'ensemble des gouvernements de l'Union européenne, dont le Luxembourg mais à l'exception du britannique et de quatre autres, s'engagera désormais à mutualiser une partie de leurs moyens et capacités, afin d'accroître leur effort militaire commun.