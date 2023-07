L'UE critique le raid israélien en Cisjordanie occupée

Le représentant de l'Union européenne pour les territoires palestiniens, Sven Kuehn von Burgsdorff, s'exprimait à l'occasion de la visite sur place d'une délégation de fonctionnaires des Nations unies et de diplomates de 25 pays. «Nous sommes préoccupés par le déploiement d'armes et de systèmes d'armes qui remettent en question la proportionnalité de (l'usage de la force par) l'armée pendant l'opération», a-t-il déclaré.

Ses remarques font écho à celles du chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui a déclaré jeudi que les forces israéliennes avaient fait un usage excessif de la force lors de l'opération de 48 heures, la plus importante qu'Israël ait menée dans le territoire palestinien depuis des années. «Ce cycle de violence doit cesser, il ne peut plus durer. S'il n'y a pas de solution politique au conflit, nous serons encore là dans une semaine, dans un mois, dans un an, sans que rien n'ait changé», a ajouté le diplomate européen.