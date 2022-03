Vote au Parlement européen : L'UE empêche la libéralisation du rail

Les députés européens ont bloqué mercredi une tentative de la Commission de briser les monopoles des grands opérateurs ferroviaires pour assurer l'ouverture de ce secteur à la concurrence.

Deux amendements ont affaibli la séparation entre la gestion des infrastructures et l'activité de transporteur. L'essentiel / Jean-Michel Hennebert

Les eurodéputés ont adopté mercredi à Strasbourg un projet de réforme qui comprend trois domaines d'actions: une norme unique pour la certification des matériels ferroviaires, des dispositions pour ouvrir le transport des voyageurs à la concurrence et une dispositions séparant les activités d'opérateur et de gestionnaire de réseau. Deux amendements approuvés par 439 voix contre 207 ont toutefois affaibli la séparation entre la gestion des infrastructures et l'activité de transporteur, qui est combattue par la SNCF en France et Deutsche Bahn en Allemagne. Ils permettent en effet la poursuite des flux entre l'opérateur ferroviaire et le gestionnaire des infrastructures.

Le commissaire aux Transports Siim Kallas n'a pas caché sa déception. «Ce vote est très décevant car ces amendements vont limiter la concurrence», a-t-il soutenu. L'objectif de la séparation est «d'éviter que les flux financiers tirés des infrastructures ne soient utilisés par les opérateurs pour en tirer un avantage sur d'autres marchés». L'eurodéputé socialiste français Gilles Pargneaux s'est félicité au contraire de ce vote qui «fait dérailler la libéralisation ferroviaire. La Commission européenne ne jure que par la libéralisation avec, comme moyen pour y parvenir, le dégroupage total et la séparation entre gestionnaires de l'infrastructure et opérateurs ferroviaires. C'est pour moi inacceptable. J'ai défendu la liberté, pour les autorités organisatrices, de décider si elles ouvrent leurs contrats de services publics à la concurrence ou non. Cette éventuelle ouverture du marché doit, dès le départ, s'accompagner de mesures empêchant le dumping social».

Plusieurs milliers de cheminots européens avaient dénoncé les projets de la Commission au cours d'un rassemblement mardi devant le siège du Parlement européen à Strasbourg. Les gouvernements européens doivent maintenant se prononcer sur ce paquet de mesures et sur la base de leur décision, engager des négociations avec le Parlement européen. «Le vote aujourd'hui en plénière est une nouvelle démonstration de la ténacité des intérêts nationaux qui se sont révélés plus convaincants pour les députés que les compromis équilibrés et bien motivés», a accusé Siim Kallas. Le commissaire a annoncé dans un communiqué qu'il pourrait modifier ses proposition, voire les retirer.