Cour de justice : L'UE est contre les abus du «tourisme social»

L'avocat général de la Cour de justice de l'UE a donné raison à ceux qui dénoncent les migrants d'Europe de l'Est qui profiteraient indûment des prestations sociales des pays d'Europe de l'Ouest.

Appelé à donner son avis sur le cas d'une administration allemande qui refusait d'allouer des allocations à une ressortissante roumaine indigente et à son fils, né en Allemagne, Melchior Wathelet a tranché en faveur de l'administration.

Sans remettre en cause le droit à la libre-circulation des citoyens européens dans n'importe quel État de l'Union, l'avocat général a rappelé que, selon la législation européenne, les citoyens de l'Union et les membres de leur famille peuvent séjourner dans un État membre autre que celui dont ils sont ressortissants pendant une durée de trois mois, «tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil». «Lorsque de telles personnes souhaitent rester plus de trois mois, elles doivent disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil», a-t-il insisté dans ses conclusions.