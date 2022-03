«Mos Maiorum» : L'UE lance une grande «chasse aux sans papiers»

Les pays de l'Espace Schengen ont lancé lundi une vaste opération pour traquer les filières d'immigration clandestine, tandis que les organisations de défense des migrants dénoncent le double discours de l'UE.

Une opération dénoncée

«Mos maiorum, la chasse des sans papiers dans l'Europe, une nouvelle bataille dans la guerre engagée par l'UE contre un ennemi imaginaire», a dénoncé «Frontex Exit». «Cette opération alimente le fantasme d'une invasion criminelle en Europe et utilise Frontex (l'agence chargée de la coordination de la sécurité des frontières extérieures de l'UE) pour mener une politique discriminatoire et violer les droits des migrants et des réfugiés», accuse cette organisation de défense des migrants.

Une abstention

Les 22 Etats membres de Schengen et les quatre pays associés -Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande- ont été invités à participer sur une base volontaire à cette action, coordonnée par les services du ministère italien de l'Intérieur. Un pays, qui n'a pas été identifié, s'est abstenu, a appris l'AFP de source informée.

Ce type d'intervention est réalisé tous les six mois par le pays qui assure la présidence semestrielle des réunions ministérielles de l'UE. La grecque l'avait nommée Aerodromos (aéroport), l'Italie a choisi de l'intituler «Mos Maiorum,» référence au concept romain de «moeurs des anciens» à défendre contre la décadence et la barbarie.

Contrôles

Les Etats membres doivent préciser les détails de l'interception des sans papiers, date et lieu, fournir des indications sur le migrant -nationalité, sexe, âge, lieu d'entrée dans l'UE- et déterminer la route et les moyens empruntés (papiers, réseaux, montants payés pour le passage). Les contrôles seront réalisés aux frontières extérieures de l'UE, sur le mode aléatoire, et sur le territoire de l'espace Schengen, précise le document.