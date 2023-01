Coronavirus : L'UE propose «des dons de vaccins» à la Chine

La commissaire à la Santé, Stella Kyriakides, «a pris contact avec ses homologues chinois pour leur proposer la solidarité et le soutien de l'UE, ce qui inclut notre expertise en santé publique et des dons de vaccins européens adaptés aux variants», a indiqué un porte-parole de la Commission, ajoutant que Bruxelles attendait la réponse de Pékin. L'exécutif européen avait déjà indiqué mi-décembre que l'UE était prête à «approvisionner la Chine en vaccins», mais sans parler de dons.

Organiser une réponse rapide

Un comité réunissant les experts des ministères de la Santé des États membres et les agences sanitaires de l'UE se réunit mardi après-midi pour faire le point et esquisser «les prochaines étapes», après une première réunion le 29 décembre. Se tiendra ensuite mercredi une réunion de l'IPCR, constitué d'un panel d'experts des Vingt-Sept et de la Commission et visant à organiser une réaction rapide de l'UE dans les situations de crise en soumettant aux États des recommandations.