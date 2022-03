Sommet de Luxembourg : L'UE se renforce contre la menace jihadiste

LUXEMBOURG - Une série d'actions pour identifier les Européens partis combattre en Syrie sera mise en place, a annoncé jeudi le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme.

Une série de mesures «pertinentes» ont été retenues au cours d'une réunion de travail entre les ministres de l’Intérieur de neuf pays - Belgique, France, Allemagne, Royaume Uni, Espagne, Italie, Danemark, Suède et Autriche - spécialement consacrée à cette menace jeudi à Luxembourg en marge de la réunion formelle avec leurs homologues, a précisé Gilles de Kerchove. L'objectif est de mieux identifier les candidats prêts à s'enrôler pour aller combattre en Syrie, les signaler aux autres pays de l'UE, rendre leur départ difficile, les suivre à leur retour et éventuellement les appréhender.

La nécessité de respecter un équilibre entre les impératifs de sécurité et les libertés civiles imposent un examen de faisabilité des mesures retenues, a-t-il souligné. Un groupe de travail doit se réunir dans les dix jours pour un examen technique et juridique de ces mesures et des procédures qui devront être mises en œuvre par les services de sécurité des États membres. L'objectif est de parvenir à approuver ces mesures lors de la réunion informelle des ministres de l'Intérieur de l'UE organisée le 9 juillet, à Milan, par la présidence italienne de l'UE. «Plus de 2 000 Européens sont partis ou veulent partir combattre en Syrie. Certains sont revenus. Cela ne veut pas dire que tous veulent mener des attaques, mais quelques-uns le feront», a répété M. de Kerchove.