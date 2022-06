Sommet au Luxembourg : L'UE va dire à Poutine que «l'Ukraine fait partie de l'Europe»

Un accord des Vingt-Sept sur une candidature de l'Ukraine à l'UE semblait en vue mardi, deux jours avant un sommet européen qui devra prendre cette décision à l'unanimité, ont estimé plusieurs ministres européens lors d'une réunion à Luxembourg. La Commission européenne a rendu un avis positif, vendredi, sur l'octroi à l'Ukraine et à la Moldavie du statut de candidat à l'Union européenne, lequel ouvrirait la voie à une adhésion à l'issue d'un long processus.

«Il n'y a pas un seul pays auquel la proposition pose problème. Nous allons faire preuve d'une grande unanimité», a assuré le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn. L'UE s'apprête à dire au président russe Vladimir Poutine que «l'Ukraine fait partie de l'Europe», a-t-il ajouté à son arrivée à la réunion. Une telle décision «est importante pour l'Ukraine et la Moldavie», a-t-il souligné.

Quid des Balkans?

Son homologue danois, Jeppe Kofod, dont le pays avait émis des réserves sur ces candidatures, a déclaré que Copenhague «soutenait totalement l'octroi de ce statut» aux deux anciennes républiques soviétiques. «Il y a beaucoup d'obligations qui doivent être remplies» par les deux pays en vue d'une adhésion et «nous allons travailler en partenariat» avec eux pour qu'ils y arrivent, a-t-il ajouté.

«Un consensus est en train de se dégager», a également estimé le Français Clément Beaune, ministre délégué à l'Europe, soulignant que la discussion sur l'élargissement «ne doit pas remettre en cause la trajectoire européenne des Balkans occidentaux» qui sont toujours dans l'antichambre de l'UE. Les dirigeants des 27 se réuniront jeudi matin avec ceux des Balkans occidentaux avant le Conseil européen. Quatre pays de cette région sont officiellement candidats - Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Albanie - et deux autres sont des candidats potentiels - Bosnie et Kosovo.