High-tech : L'UE va imposer un chargeur unique pour smartphones

La présidence française du Conseil de l'UE a indiqué mardi, qu'un accord avait été trouvé concernant un chargeur unique pour smartphones.

Les 27 pays de l'UE et les eurodéputés se sont mis d'accord, mardi, pour imposer dans l'Union un chargeur universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques d'ici l'automne 2024, puis dans un second temps pour les ordinateurs portables, a annoncé le Parlement européen.

Cette réglementation, qui imposera un port USB-C à l'ensemble des appareils électroniques de petite et moyenne taille, vise à limiter les déchets nocifs pour l'environnement, et à défendre les droits des consommateurs, obligés d'accumuler les chargeurs incompatibles pour leurs différents appareils. Le géant américain Apple, qui défend sa technologie de charge Lightning, s'y opposait farouchement.

Au nom des droits de l'environnement et des consommateurs, obligés d'accumuler les chargeurs incompatibles pour leurs différents appareils portables, la Commission européenne avait proposé en septembre, une réglementation pour un chargeur universel. Une telle législation, qui devait avoir l'aval à la fois du Parlement - en faveur de ce sujet depuis des années - et des États membres, s'est jusqu'à présent toujours heurtée aux réticences de l'industrie, Apple en tête. D'une trentaine de types de chargeurs en 2009, ils sont passés aujourd'hui à trois: le connecteur Micro USB, qui a longtemps équipé la majorité des téléphones, l'USB-C, une connexion plus récente, et le Lightning utilisé par Apple.