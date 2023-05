Gaspillage: L'UE veut interdire la destruction de vêtements invendus et imposer un QR Code

Cette interdiction figure dans une position adoptée lundi par le Conseil de l'UE, instance représentant les 27 pays membres, au sujet d'un projet de règlement sur l'écoconception qui concerne touts les produits consommés dans l'UE, y compris les appareils électroniques. Le texte présenté par la Commission européenne en mars 2022 fixe de nouvelles exigences dans la conception des produits pour limiter leur impact sur l'environnement, les rendre plus fiables, réutilisables et réparables, mais aussi plus faciles à recycler et plus efficaces en matière de ressources consommées.