L'UE veut poursuivre le processus de ratification

LUXEMBOURG - Les pays de l’UE ont

accepté lundi de donner du temps aux Irlandais pour analyser le rejet du traité de Lisbonne.

Jean Asselborn (à d.), ministre des Affaires étrangères et Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères.

«Il ne faut pas aller trop vite en besogne», a déclaré le ministre slovène des Affaires étrangères, Dimitrij Rupel, dont le pays préside l’UE. «Nous devons d’abord donner du temps aux Irlandais pour qu’ils comprennent les raisons de ce non et pour qu’ils nous offrent un certain nombre d’explications», a renchéri le ministre français Bernard Kouchner. «C’est un accident de parcours, une déception», a-t-il ajouté.