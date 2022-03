Tensions Russie/Ukraine : L'Ukraine détient deux journalistes russes

Les services de sécurité ukrainiens détiennent deux journalistes russes de la chaîne de télévision Zvezda appartenant au ministère russe de la Défense, qu'ils ont arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'est de l'Ukraine, a annoncé dimanche la chaîne. Nikita Konachenkov et Evgueni Davydov ont été arrêtés samedi par la garde nationale ukrainienne, à un poste de contrôle alors qu'ils se rendaient à l'aéroport de Dnipropetrovsk (ouest de Donetsk) après avoir couvert le conflit entre forces gouvernementales et insurgés prorusses dans l'est de l'Ukraine.