Aide du Luxembourg: L'Ukraine recevra 50 millions d’euros de matériel militaire

Le Luxembourg s’engage un peu plus aux côtés de l’Ukraine. Les livraisons d’armes et de matériel effectuées et à venir atteignent près de 50 millions d’euros, a indiqué lundi François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Défense, aux députés des commissions Affaires étrangères et Défense. Le contenu des livraisons, confidentiel, n’a pas été divulgué officiellement, mais d’après les informations de L’essentiel, cela concerne du matériel létal et non létal, notamment des armes lourdes. Pour certains matériels, «les livraisons dépassent celles de l’Allemagne», note une source. Le matériel acheté pour être directement livré représente un investissement de 35 millions d'euros, auquel s'ajoutent des équipements tirés des stocks (8 millions) et d'autres tirés d'une contribution européenne (4,8 millions).