Mondial de foot/Groupe C : L'ultime chance de Messi pour achever sa légende

Un trophée pour devenir le plus grand, plus grand peut-être que Maradona: au Qatar, Lionel Messi rêve de décrocher sa première Coupe du monde et d’en offrir une troisième à l’Argentine après 1978 et 1986, le chef-d’œuvre du légendaire «Pibe de Oro». Il a inscrit des buts par centaines, il a enchanté la planète par ses dribbles, ses passes, ses inventions, sa vitesse. Il est le capitaine de l'Albiceleste, le meilleur buteur de son histoire (90 buts) et celui qui en a le plus souvent porté le maillot (164 sélections). Mais le génial no 10 n’a jamais gagné la Coupe du monde, butant contre l’Allemagne en finale en 2014.