Alerte au Luxembourg: «L'un de vos proches est impliqué dans un grave accident, il a besoin de vous»

C'est une technique que la police qualifie elle-même de «choc». Plusieurs résidents ont reçu, dernièrement, un appel téléphonique d'un prétendu officier de police ou membre du parquet, qui leur indique que l'un de leurs proches vient d'être impliqué dans un grave accident de la route. Responsable des faits, il aurait été emmené par les forces de l'ordre et seul le versement d'une caution pourrait débloquer rapidement sa situation.

Il est important de rappeler qu'une telle démarche n'est jamais effectuée par la police ou l'administration judiciaire, qui demandent au plus grand nombre de sensibiliser les plus fragiles, et notamment les personnes âgées.