L'un des otages a joué les indics pour la police

L'une des six personnes retenues par les malfaiteurs dans un supermarché de la banlieue parisienne, a prévenu la police pendant le déroulement de la prise d'otages.

Les deux braqueurs ont menacé l'une des caissières pour s'introduire dans le magasin, a raconté de son côté une autre collègue. "On ouvre normalement le magasin à 06h00 mais il reste fermé au public. On commence par faire les rayons. Vers 08h30, on ouvre au public. Comme ils sont rentrés avant 8H30, ils ont menacé l'une des filles avec une arme pour entrer", a raconté Marie-Madeleine Dié, une autre employée du magasin, en poste depuis cinq ans.