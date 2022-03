Affaire Merah : L'un des trois mis en examen libéré

Les juges parisiens ont ordonné lundi la remise en liberté de l'un des trois hommes mis en examen et jusqu'alors écroué dans le cadre de l'enquête sur les complicités dont a pu bénéficier le terroriste.

Soupçonné par les juges d'avoir participé au vol du scooter utilisé par Mohamed Merah lors de ses crimes en mars 2012, M. Meskine avait été écroué le 18 mai . «On a enfin commencé à écouter Mohamed Meskine, qui clame son innocence», s'est réjoui son avocat, Me Eric Plouvier. Mohamed Meskine, 25 ans, a été mis en examen pour vol en réunion en lien avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs terroriste.

Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir été en compagnie des frères Merah pendant la journée du 6 mars 2012 et d'avoir pu prendre part ce jour-là au vol du scooter, dont Mohamed Merah s'est servi pour perpétrer ses tueries. Une commerçante affirme par ailleurs qu'il était présent lors de l'achat d'un blouson de motard que portait Mohamed Merah lors des tueries de Toulouse et Montauban.

Toujours deux personnes en détention

De source proche du dossier, on indique qu'une confrontation est prévue début octobre entre M. Meskine et cette commerçante. Une reconstitution du vol du scooter doit également avoir lieu. M. Meskine, qui devait sortir de prison une fois les démarches administratives effectuées, nie avoir pris part à ce vol. «Le problème, c'est qu'on ne retenait contre lui qu'un vol de scooter et encore, ce vol de scooter ne repose que sur des présomptions très fragiles, voire inexistantes», a déclaré Me Plouvier. «La liberté retrouvée est la conséquence normale, mais très tardive, de cette indigence de preuve», a-t-il ajouté.