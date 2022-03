Première : L'Uni parvient à vendre l'un de ses brevets

LUXEMBOURG - Un nouveau procédé de mesure optique, mis au point au sein de l'Université de Luxembourg, a été acheté par une firme allemande. Une première depuis la création de l'institution.

La technologie mise au point au sein de l'Uni commence à se vendre. Pour la première fois de son histoire, une méthode mise au point au sein de l'université luxembourgeoise a été achetée par une société privée. Une première à mettre au profit du département de physique et son procédé de mesure optique qui a su séduire l'entreprise Anton Paar Optotec, spécialisée dans la fabrication d'appareils optiques de mesure et de laboratoire, basée près de Hanovre.

Destinée à «analyser et à caractériser les propriétés mécaniques et optiques des matériaux», le procédé breveté devrait permettre de simplifier le processus de fabrication grâce à une «économie de temps et de personnel», indique le communiqué de l'Uni, publié ce mercredi.