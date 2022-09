Enseignement au Luxembourg: L'Uni peut-elle former les médecins de demain?

Chaque année, l’offre luxembourgeoise de formation en médecine s’étoffe un peu plus. Depuis la rentrée, le Bachelor en Médecine de l’Université du Luxembourg propose un cursus complet de trois années. « Il s’agit d’une avancée où tous les partenaires sont gagnants : notre jeune université développe une facette de compétence supplémentaire et le Grand-Duché franchit un pas décisif vers la palliation de la pénurie médicale annoncée par le rapport Lair en 2019», estime le professeur Gilbert Massard, directeur du Bachelor.

«Nous sommes très heureux, cela commence à mettre le Luxembourg au niveau des pays voisins» constate quant à elle Anne Eyschen, présidente de l’association luxembourgeoise des étudiants en médecine. La formation dispensée en trois langues (français 70%, allemand 20% et anglais 10%) a l’ambition de favoriser l’intégration des étudiants dans le système de santé luxembourgeois, en les initiant au cours de leurs stages dans des établissements locaux. « Cela augmente la probabilité qu'ils restent ici pour y faire carrière», ajoute l’étudiante.

«Devenir médecin au Luxembourg»

Dès la deuxième année, les étudiants passent au minimum entre 3 et 4 semaines de stage par semestre dans les hôpitaux ou avec des médecins généralistes. Le fruit d’une étroite coopération entre les services hospitaliers et les médecins généralistes du pays et l’Université.