Formation au Luxembourg: L'Uni surfe sur le boom de l'enseignement du luxembourgeois

«C'était le moment opportun pour le lancer». Jeanne Glesener est la directrice d'études de la nouvelle formation en sciences du langage et littérature luxembourgeoises, qui sera proposée à la rentrée à l'Université du Luxembourg (Uni), en tant que spécialisation disciplinaire du cursus BCE (Bachelor en Cultures européennes). «La demande pour l'apprentissage du luxembourgeois est en forte augmentation», justifie-t-elle.

Le programme propose des cours portant sur les structures de la langue, sur son histoire et les politiques linguistiques, ainsi que sur l’histoire de la littérature. Des cours en didactique de la langue et de la littérature préparent, par ailleurs, à des stages dans l’enseignement et/ou dans des institutions culturelles. Une très bonne connaissance du luxembourgeois (C1) ainsi que de bonnes connaissances en allemand, anglais et français (B2) sont notamment requises.