En 2021: L'Unicef a récolté plus de 8,6 millions d'euros au Luxembourg pour les enfants

C'est une année «record dans l'histoire de l'organisation» qui fêtait ses 75 ans. En 2021, l'Unicef au Luxembourg a collecté 8,6 millions d'euros pour mener ses projets en faveur des enfants dans le monde entier. «Outre la pandémie, 2021 a également été marquée par des catastrophes naturelles et des conflits armés, affectant gravement la vie des enfants», explique Sandra Visscher, directrice d’Unicef Luxembourg. Les dons permettent donc de continuer à fournir «un abri, des médicaments, des vaccins, de la nourriture, des vêtements, une assistance psychosociale et du matériel pédagogique».

Sur l'année, plus de 2 500 nouveaux donateurs réguliers se sont manifestés, contribuant à hauteur de 2,8 millions d'euros sur l'ensemble des fonds récoltés par l’association. «Depuis plus de sept décennies, l'Unicef a envoyé des millions d’enfants à l’école, fourni des vaccins à des millions d’autres et apporté son aide dans des dizaines de conflits à travers le monde entier pour protéger les enfants contre les dangers», s'est félicitée l'organisation dans un communiqué.