A Luxembourg: La police se réorganise à la gare pour «pouvoir réagir le mieux possible»

L'unité de police opérant depuis le commissariat de la gare de Luxembourg va être dissoute au 1er novembre, selon des informations du Wort. Décriée dans ce secteur sensible, où une manifestation contre l'insécurité avait été organisée peu avant les élections, et où quatre agents avaient été interpellés pour des faits présumés de violence, la police a choisi de réorganiser un commissariat au bord de la crise de nerfs .

Contactée par L'essentiel, une porte-parole des forces de l'ordre a confirmé la réorganisation qui entrera en vigueur au 1er novembre, «afin de permettre une organisation plus flexible du personnel et de pouvoir réagir le mieux possible à toutes sortes d’interventions». Concrètement, «le pool d'agents qui peuvent opérer depuis le bâtiment à la gare est élargi aux agents du site principal du commissariat Luxembourg». Ce qui signifie que ces policiers, au lieu d'opérer uniquement depuis le Verlorenkost, pourront opérer depuis le bâtiment de la gare.