Cinéma : L'univers de la saga Riddick ressuscité

Treize ans après «Pitch Black» et neuf ans après «Les Chroniques de Riddick», l'acteur et producteur Vin Diesel joue à nouveau les héros nyctalopes dans une suite malicieuse.

Les fans attendaient depuis longtemps les retrouvailles de David Twohy (scénariste et réalisateur) et Vin Diesel. AFP/Jan Thijs

Laissé pour mort sur une planète hostile, Richard B. Riddick active la balise de détresse d'une station abandonnée. Les bandes de chasseurs de primes rivales qui débarquent aussitôt ne lui veulent pas plus de bien que les immondes bestioles qui rôdent la nuit. Alors, Riddick rampe, souffre, s'endurcit, tue ses adversaires à mains nues ou à l'arme blanche, et épie l'horizon avec le regard vitreux et luisant de l'homme qui voit la nuit. C'est sûr, le héros est de retour. Ça va chauffer!

Les fans attendaient depuis longtemps les retrouvailles de David Twohy (scénariste et réalisateur) et Vin Diesel. Ils ne seront pas déçus. «Riddick» reste fidèle au genre, la science-fiction de série B, et au ton, violent, vulgaire et humoristique, des précédents épisodes. Et il revient à la simplicité de «Pitch Black»: un scénario quasiment linéaire hormis un flash-back explicatif, un nombre réduit de décors baignés d'une lumière ocre quand l'action ne se déroule pas de nuit.

Il opte même pour des partis pris radicaux, comme une première demi-heure quasiment sans dialogue. Et puis, il fait preuve d'une efficacité qui tient à un principe ingénieux, alors même que Riddick s'évertue à annoncer à ses adversaires tout ce qui va leur arriver, le spectateur est constamment entretenu dans l'incertitude de ce qui va arriver.Dernier atout, et pas des moindres, Vin Diesel incarne le personnage à la force des biscotos et avec la foi d'un Saint-Thomas.