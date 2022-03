Coma lors d'un bizutage : L'université de Liège pas pressée de sévir

L'établissement belge, dont une étudiante française est tombée dans le coma lors d'un bizutage, a renvoyé lundi à plus tard d'éventuelles sanctions contre les étudiants impliqués.

Dans cette affaire, «une instruction judiciaire est en cours», et l'université «doit en attendre les conclusions avant d'entamer une procédure interne» contre les éventuels fautifs, a indiqué son conseil d'administration, à l'issue dans la soirée d'une séance consacrée au dossier. Le conseil a également renvoyé à plus tard un possible renforcement de l'actuelle règlementation, qui prévoit en l'état «jusqu'à l'exclusion» de l'établissement d'étudiants reconnus coupables d'abus lors de bizutage.

L'université «souhaite réfléchir à d'autres types de sanctions, plus constructives et complémentaires à celles existantes actuellement», précise le conseil d'administration dans un communiqué. Cet organe insiste sur la distinction faite en Belgique entre les «baptêmes» généralisés dans les universités et le bizutage. «Le conseil, y compris ses représentants étudiants a réaffirmé sa condamnation sans réserve du caractère humiliant et dégradant du bizutage (à bien distinguer du baptême) ainsi que l'interdiction de tous sévices psychiques et/ou physiques», précise le communiqué.

Tradition encadrée par des chartes

La jeune étudiante originaire de Saint-Etienne (centre de la France) et inscrite en deuxième année à la faculté vétérinaire de Liège était tombée dans le coma au cours d'un «baptême» organisé le 22 septembre par ses condisciples, victime d'un «œdème cérébral» causé par l'absorption rapide de plusieurs litres d'eau. Hospitalisée, elle est sortie du coma après deux jours de soins. Ses parents ont décidé de saisir la justice, tandis que l'affaire scandalisait en France, où les bizutages sont théoriquement interdits.

En Belgique, les «baptêmes» sont au contraire une tradition dans les universités, théoriquement encadrés par des «chartes» liant organisateurs et autorités universitaires. Refuser d'y prendre part expose à être mis à l'écart. Les vétérinaires ont depuis des décennies la réputation d'organiser les plus éprouvants. Le recteur de l'Université, Bernard Rentier, avait déjà exclu la semaine dernière d'interdire ces pratiques mais souligné la nécessité de sanctions pour éviter qu'elles ne dérapent. «De nos jours, il existe d'autres moyens de développer la solidarité entre étudiants que de se saouler dans des mares de bière et de vomi», avait-t-il lancé.