France/Grand Est : L'Université de Strasbourg va fermer plus longtemps cet hiver, pour économiser l'énergie

Face à l'envolée des prix de l'énergie, l'Université de Strasbourg va fermer ses portes deux semaines supplémentaires cet hiver, a annoncé la présidence lundi, une option dénoncée par les organisations syndicales. «Une troisième semaine de congés de Noël début janvier et une semaine complète de cours en distanciel en février» vont être mises en place, a détaillé Michel Deneken, le président de l'université dans une vidéo adressée aux étudiants et publiée sur Youtube.

La rentrée initialement prévue le 3 janvier 2023 aura finalement lieu le 9 janvier, au terme d'une semaine de fermeture administrative, sans qu'aucun enseignement ne soit assuré. Parmi les autres mesures d'économie, le chauffage, fixé à 19 degrés, sera allumé «le plus tard possible» et une campagne de communication sera déployée «en faveur des éco-gestes pour une planète plus durable», a également affirmé M. Deneken.