Education au Luxembourg: «L'Université du Luxembourg est le meilleur investissement des vingt dernières années»

Le passage de flambeau entre Stéphane Pallage et Jens Kreisel a eu lieu avant Noël. Université du Luxembourg

Vous avez débuté votre carrière en Belgique, puis au Canada. Comment avez-vous atterri au Luxembourg?

Stéphane Pallage, recteur de l'université: Je suis d'origine belge. J'ai étudié à Liège avant de faire mon doctorat aux États-Unis puis j'ai obtenu un poste de professeur à l'Université du Québec à Montréal où je suis resté durant 22 ans. J'étais le doyen de l'école des sciences de la gestion. J'ai reçu de nombreux mails de professeurs de l'Uni m'encourageant à soumettre ma candidature. Ce que j'ai fait.

Est-ce que votre famille vous a suivi au Luxembourg?

Nos trois enfants étaient déjà grands quand nous avons décidé de partir. Ils étaient très contents que les parents aillent explorer un autre continent en les laissant vivre au Canada. Ça s'est moyennement bien passé. Avec le Covid il était difficile de rentrer fréquemment. C'est une des raisons pour lesquelles, avec mon épouse nous avons choisi de rentrer au Canada.

Quelle image aviez-vous du pays avant votre arrivée?

Je crois que la dernière fois que j'étais venu au Luxembourg c'était en 1982. Il n'y avait pas d'université, pas de Philharmonie, pas de tram. Le pays a changé de manière spectaculaire avec une grande diversité économique mais aussi au niveau culturel. Et l'université créée par Erna Hennicot-Shoepges, est selon moi, le meilleur investissement pour le pays, des vingt dernières années.

Que retiendrez-vous de ces cinq années?

Les gens m'ont énormément marqué. Le Luxembourg est accueillant, pragmatique, ouvert. C'est le pays où il y a la plus grande proportion d'étrangers résidents, où il fait vraiment bon vivre. Nous partons en laissant de très nombreux amis.

Quelle est la réalisation à l'Université dont vous êtes le plus fier?

L'Université du Luxembourg c'est avant tout une équipe. Ce qui me rend très fier c'est que les ressources humaines ont augmenté de façon spectaculaire en cinq ans, principalement du côté de l'enseignement et de la recherche. L'université s'est aussi améliorée au niveau académique. Nous avons développé beaucoup de nouvelles choses, notamment le cursus médical. Pour moi, recteur avec une formation d'économiste, c'était probablement le plus grand défi. La santé ce n'est pas seulement la médecine mais aussi les sciences infirmières avec des formations qui vont débuter en septembre prochain.

Comment s'est passée la transition avec votre successeur, Jens Kreisel?

Le nouveau recteur, Jens Kreisel, est quelqu'un que j'avais choisi personnellement comme vice-recteur à la recherche. Il a fait un travail fabuleux dans ce cadre. C'est un ami avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler au cours de ces années. Évidemment, quand son nom est sorti il y a quelques mois comme successeur, nous avons convenu de travailler ensemble de façon très très amicale. La transition a été absolument remarquable sur tous les points.

Est-ce que vous garderez un lien avec l'université et avec monsieur Kreisel?

Je vais être, toute ma vie, grand ambassadeur de l'Université du Luxembourg partout dans le monde. J'aurais un plaisir fou à revenir le plus souvent possible. Et bien sûr, je vais garder un contact très étroit avec Jens Kreisel. Je sais qu'il y a des festivités pour le 20e anniversaire en 2023. Je pense que ce sera la première occasion pour moi de revenir et je le ferai avec beaucoup de joie.

Qu'allez-vous faire à partir du 1er janvier ?

J'ai une petite idée, mais encore rien de concret. Je pense que je vais commencer par prendre un petit peu de vacances. Ça va me faire le plus grand bien. Reprendre mes marques ici au Québec, aller patiner sur les rivières, rêver et écrire beaucoup au cours des prochaines semaines. Mais bien sûr, vous entendrez parler de moi avec une annonce. L'Université est un monde que j'adore, j'y ai passé une grande partie de ma vie. Il est certain que j'aimerais beaucoup poursuivre ma carrière dans une université.