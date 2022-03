L'université Nancy 2 rouvre ses portes

Après une semaine de fermeture administrative qui ont suivi plusieurs semaines de grève et de blocage, le campus Lettres et Sciences humaines de l'Université mardi.

Le président de Nancy 2 avait décidé le 18 mai la fermeture administrative du campus et la suspension des enseignements et des examens, "pour une durée indéterminée", après avoir constaté "l'impossibilité de la reprise des activités pédagogiques sur le campus lettres et sciences humaines".