L'université perd ses facultés

Près de 30 000 étudiants, qui avaient reçu une lettre d'admission d'une université californienne, ont appris qu'ils faisaient les frais d'une erreur de fichier, selon la presse.

Le Los Angeles Times a rapporté que les aspirants étudiants ont été invités à se rendre sur le campus de l'University of California San Diego (UCSD) lundi pour une journée d'orientation, dans un e-mail qui leur annonçait également leur admission.

La responsable des admissions de l'UCSD, Mae Brown, a indiqué au quotidien que l'université s'était mélangée les pinceaux dans ses fichiers et que suite à une "erreur administrative" la lettre avait été envoyée à l'ensemble des 46 000 postulants et non aux seuls 18 000 admis.