Mondial-2030 : L'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay lancent une candidature à quatre

Seulement trois stade en 1930

Mais l'Espagne et le Portugal sont également sur les rangs et ont annoncé en juin 2021 leur candidature commune pour cette même édition de 2030. Le Royaume-Uni et l'Irlande ont abandonné l'idée d'une autre candidature commune pour se concentrer sur l'Euro 2028.

Il y aurait également des pourparlers pour une candidature israélienne aux côtés des Emirats arabes unis et de Bahreïn. En 1930 pour la première édition, seules 13 équipes participaient et l'ensemble du tournoi s'est joué dans la même ville - Montevideo - et dans seulement trois stades. En 2030, il y aura 48 équipes et l'organisation conjointe des quatre pays sud-américains, une première pour autant de pays, prévoit des matches dans 15 stades.