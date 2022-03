Match amical : L'Uruguay s'impose face à la France

La Celeste a battu les Bleus 1-0, grâce à un but de Luis Suarez, lors du premier match amical de la tournée sud-américaine des Français, mercredi à Montevideo, au terme d'une rencontre assez terne.

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps avait choisi de titulariser Yoann Gourcuff, Steve Mandanda, Dimitri Payet, Olivier Giroud et Benoît Trémoulinas et d'offrir une première titularisation au jeune défenseur de Porto Eliaquim Mangala, 22 ans. La première période plutôt pauvre en occasions, à l'exception de deux frappes dangereuses de Valbuena et Payet détournées par Muslera, laissait augurer un nouveau 0-0 comme lors des quatre dernières confrontations entre les deux pays.