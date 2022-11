Covid en Chine : L'usine d'iPhone confinée promet de gros bonus aux salariés qui ne s'enfuient pas

La plus grande usine au monde d'iPhone, en Chine, a promis mardi des bonus multipliés par quatre aux employés acceptant de rester sur place, malgré le confinement lié à des cas de Covid. Située dans la ville de Zhengzhou (centre), l'usine, gérée par le groupe taïwanais Foxconn, emploie plus de 200 000 personnes. Elle est confinée depuis mi-octobre après la détection d'un foyer de cas de coronavirus. Mais des plaintes d'employés sur leurs conditions de travail et le manque de protection face au virus ont été partagées sur les réseaux sociaux.