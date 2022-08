Sans gaz russe en Allemagne : L'usine de flacons à parfums, vieille de 400 ans, pourrait disparaître

L’entreprise allemande Heinz-Glas, qui fabrique des flacons en verre pour les plus grands parfumeurs, dont l'Oréal, est menacée par les baisses de livraison de gaz russe qu'elle utilise massivement.

Avec ses 400 ans d'histoire, l’entreprise Heinz-Glas, qui fabrique des flacons en verre pour les plus grands parfumeurs, dont l'Oréal, a vu passer les tempêtes. Mais l’actuelle crise gazière qui secoue l'Allemagne pourrait être fatale. «Nous vivons une situation hors du commun», dit Murat Agac, adjoint exécutif du PDG de cette société familiale allemande, qui a vu passer treize générations à sa tête depuis 1622.

«En cas de fin des livraisons de gaz (...) la production de verre disparaîtra», ajoute-t-il. Implantée dans la région verrière du Rennsteig, à cheval entre la Bavière, dans le sud du pays, et la Thuringe à l'est, l'entreprise est l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur. Dans son usine bavaroise de Kleintettau, près de 70 tonnes de verre sortent chaque jour du vacarme des machines et de la chaleur des fours.