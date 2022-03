Automobile en Lorraine : L'usine Renault de Batilly doit fermer à cause du conflit en Ukraine

BATILLY – Renault va mettre à l'arrêt son usine meurthe-et-mosellane, faute de puces électroniques mais aussi de pièces venant d'Ukraine.

Renault va mettre à l'arrêt ses usines de Batilly (Meurthe-et-Moselle) et Cléon (Seine-Maritime), faute de puces électroniques mais aussi de pièces venant d'Ukraine, selon des informations de France Bleu confirmées par le constructeur et les syndicats. L'usine de Batilly, dont les 2 700 salariés construisent le fourgon Renault Master, va être arrêtée une semaine à partir de ce lundi. Celle de Cléon (3 300 salariés), qui fabrique des moteurs et boîtes de vitesse, devrait fermer pendant trois jours en fin de semaine faute de véhicules à équiper, a indiqué un porte-parole de Renault. Les salariés seront au chômage partiel.