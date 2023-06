Technologie au Luxembourg: L'utilisation de jumeaux numériques se développe

«Ce sont des outils pour faciliter la prise de décision», souligne German Castignani. Depuis le mois de mars 2023, le chercheur occupe les fonctions de digital twin innovation centre manager au List. Sa spécialité consiste à mettre en place des jumeaux numériques, c’est-à-dire des répliques virtuelles d’objets ­physiques pouvant être utilisées à des fins de simulation, de surveillance et d’optimisation.

«Pour l'extension de la ligne de tramway jusqu'à l'aéroport, nous pouvons réaliser des tests sur des données réelles, et non plus sur des modèles mathématiques, illustre German Castignani.