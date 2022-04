Justice européenne : L'utilisation des données mobiles, dans une affaire de meurtre, jugée illégale

LUXEMBOURG – L'utilisation des données mobiles, par l'Irlande, dans un procès pour meurtre en 2015 vont à l'encontre de la législation européenne, a statué mardi la Cour de justice de l'UE.

La conservation des données mobiles, par l'Irlande, et leur utilisation dans le procès contre un Irlandais condamné pour meurtre en 2015 vont à l'encontre de la législation européenne, a statué mardi la Cour de justice de l'UE. Graham Dwyer, 49 ans, a été condamné en 2015 à la perpétuité pour le meurtre trois ans plus tôt d'Elaine O'Hara. Le verdict s'était appuyé sur des preuves obtenues dans les données de son téléphone portable.

«Apporter de la clarté dans ce domaine important»

La CJUE, qui siège à Luxembourg, est notamment compétente pour juger les recours portés devant elle par les juridictions nationales qui l'interrogent sur l'interprétation du droit de l'UE en vue de son application dans le litige dont elles sont saisies. Dans sa décision, la CJUE a réaffirmé un arrêt d'octobre 2020, soulignant que le droit européen s'opposait à «la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion» (liste des appels entrants et sortants d’un téléphone, géolocalisation, adresses IP, liste des sites Internet consultés...) à des fins de lutte contre la criminalité.

Selon lui, le jugement final «va apporter de la clarté dans ce domaine important afin de connaître la législation nécessaire, et donc aider dans la plus grande mesure possible le travail de la (police irlandaise) pour combattre le crime et mener des enquêtes concluantes».