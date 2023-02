Evénement! : La 13e édition du Luxembourg City Film Festival se déroulera du 2 au 12 mars 2023

L'essentiel et le LuxFilmFest t'offrent 2 pass de 10 séances pour profiter de la programmation cinématographique du festival.

Festival

Par la qualité de sa programmation - que ce soit en compétition officielle, documentaire, made in/with Luxembourg, programmation jeunes et enfants, sélection officielle hors compétition – le « LuxFilmFest » permet aux cinéphiles de tous bords de découvrir de nouveaux films du monde entier, acclamés lors des grands festivals mais qui ne sont pas encore sortis en salle. En plus des films, le LCFF propose une importante programmation hors les murs dont une exposition et un volet VR.