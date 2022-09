Sophie de Wessex : La «2e fille» d'Elizabeth II dévastée par la mort de la reine

Car à la mort du prince Philipe en 2021, elle avait pris plus de place auprès de la reine Elizabeth II, au point que les experts royaux s’accordent aujourd’hui pour dire qu’elle était comme sa «deuxième fille». Sophie appelait tendrement la reine «mama», alors qu’elle a perdu elle-même sa mère en 2005, à tout juste 40 ans. La mère de son mari l’invitait régulièrement à prendre place dans sa voiture, en lieu et place de son défunt mari.

La reine a toujours apprécié la simplicité et la générosité de celle qui n’est pas issue de l’aristocratie, élevée par un père importateur de pneumatiques et une mère secrétaire et militante associative. Investie à la fois dans les œuvres caritatives mais également auprès de ses enfants, Louise, bientôt 19 ans et James, 15 ans à la fin de l'année. Un modèle notamment pour la désormais Kate, princesse de Galles qui aura besoin d'une oreille féminine attentive, selon les experts royaux.