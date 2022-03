Au stade de Pampelune : La 38e journée de Liga marquée par un incident

Osasuna et Valladolid accompagneront le Betis Séville en 2e division la saison prochaine, au terme d'une 38e journée perturbée par la rupture d'une barrière au stade de Pampelune.

La Croix-Rouge de Navarre a fait état d'au moins 49 blessés au stade El Sadar (voir la vidéo ci-dessus), dont dix ont dû être transférées vers un hôpital, après cet incident qui s'est produit au moment où les supporteurs locaux fêtaient l'ouverture du score signée Oriol Riera (11) face au Betis. Le jeu a pu reprendre après plus de 30 minutes d'interruption, nécessaire pour évacuer les blessés du terrain et retirer les débris de la barrière.

Malgré la frayeur de cet incident, Osasuna a longtemps cru au maintien dans cette Liga 2013-2014, remportée samedi par l'Atletico Madrid. Le club de Pampelune s'est imposé 2-1 avec un second but signé Javier Acuña (22) et malgré une magnifique réduction du score de Javi Chica (71).

Goût de victoire pour les Andalous

Mais dans le même temps, Getafe n'a pas plié sur la pelouse du Rayo Vallecano. Le club de la banlieue madrilène l'a emporté 2-1, non sans frayeurs puisque son gardien Julio Cesar a effectué plusieurs parades décisives alors que le score était de 1-1 et que tout but du Rayo aurait précipité Getafe en 2e division et sauvé Osasuna. Mais le Roumain Ciprian Marica, qui avait ouvert le score sur une belle frappe lointaine (43), a répondu à l'égalisation de Roberto Trashorras (66) en marquant un penalty dans le temps additionnel (90+2).