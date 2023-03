Télécommunications au Luxembourg : La 3G va bientôt disparaître, la 2G résiste encore

Tango et Telindus vont mettre fin à leur réseau 3G à partir de janvier 2024. C'est ce qu'indique ce mercredi la maison mère Proximus Luxembourg dans un communiqué. «Cette évolution permettra de développer leur réseau 5G, plus performant technologiquement et plus efficace sur le plan énergétique», explique le groupe. Tango et Telindus utiliseront les fréquences assignées aux services 3G au profit de la 5G, qui doit atteindre une couverture nationale «courant 2023».

«Pas de souci à se faire»

S’ils se font de plus en plus rares, les clients qui possèdent un ancien appareil 3G n’ont cependant «pas de souci à se faire», assure l'opérateur belge. Ils pourront ainsi toujours continuer à téléphoner et à envoyer des SMS, étant donné que ces services sont pris en charge «sans problème» sur le réseau 2G. Le trafic de données sur les appareils 3G de clients résidentiels étant «quasi inexistant» et principalement effectué par des appareils supportant déjà la 4G, l’impact sera «très limité». Les clients professionnels, qui utilisent souvent le réseau 3G pour des applications data et IoT («Internet of Things», autrement dit les objets connectés), seront quant à eux personnellement informés des changements et accompagnés dans la transition, conclut Proximus.