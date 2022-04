Lutte contre le coronavirus – La 4e dose pour les plus âgés est à l’étude au Luxembourg

LUXEMBOURG – Le ministère de la Santé a confirmé que le Conseil supérieur des maladies infectieuses a été chargé de rendre un avis sur l'offre généralisée d'un second booster anti-Covid aux plus âgés.

La vaccination tourne désormais au ralenti, au Luxembourg. Editpress/Didier Sylvestre

Alors que le régulateur européen a validé mercredi l’administration d’une 4e dose de vaccin Pfizer ou Moderna pour les plus de 80 ans, chez qui le «risque est plus élevé de développer une forme sévère du Covid», le deuxième booster est à l’étude au Luxembourg.

Le ministère luxembourgeois de la Santé a confirmé à L’essentiel attendre l’avis sur la question du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) qui a en général, depuis le début de la crise sanitaire, suivi les recommandations européennes. Le ministère a en revanche refusé de préciser les catégories d’âge qui pourraient être concernées. Si le régulateur européen a délivré une recommandation au-delà de 80 ans, la France a annoncé jeudi ouvrir la 4e dose (non obligatoire) aux plus de 60 ans qui ont reçu leur dernière injection il y a au moins six mois.

La vaccination au ralenti

Selon les dernières données du ministère, des deuxièmes boosters sont déjà administrés depuis la mi- janvier au Luxembourg aux personnes vulnérables. Plus de 200 l’ont reçu la semaine passée et près de 5 000 depuis janvier (4 827 du 16 janvier au 3 avril). Par ailleurs, le rythme des vaccinations s’est nettement ralenti au Luxembourg alors que les centres de vaccination de Belval et Ettelbruck fermeront à leur tour mi-avril. Seul restera celui du Limpertsberg ou encore les cabinets médicaux. En tout, 472 346 personnes présentent un schéma vaccinal complet, ce qui correspond à un taux de vaccination de 78,6% par rapport à la population vaccinable (cinq ans et plus).