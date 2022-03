Covid au Luxembourg : La 4e dose réservée aux personnes très vulnérables

LUXEMBOURG - Le ministère de la Santé a apporté, ce jeudi matin, un correctif concernant les personnes éligibles à une quatrième dose de vaccin.

Les personnes hautement vulnérables peuvent directement recevoir la 4e dose via leur médecin généraliste.

Alors qu'il appelait les personnes vulnérables à se faire injecter une 4e dose de vaccin dans son rapport hebdomadaire paru mercredi, le ministère de la Santé a apporté, ce jeudi matin, un certain nombre de précisions sur la population éligible à cette injection supplémentaire.

Cette possibilité concerne en réalité toute personne immunodéprimée (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, patients sous chimiothérapie lymphopéniante ou sous traitements immunosuppresseurs ou porteurs d’un déficit immunitaire primitif) ou dialysée, âgée de 18 ans et plus. La 4e dose doit être administrée au moins trois mois après la dernière injection.

Concrètement, les personnes concernées peuvent recevoir directement leur 4e dose via leur médecin traitant. Elles ont également la possibilité de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination. Dans ce dernier cas, le médecin traitant ou spécialiste enregistre la personne comme «vulnérable» sur myguichet.lu et c'est la Helpline Vaccination qui se charge de contacter la personne et fixe un rendez-vous avec elle dans un centre de vaccination.