Fiançailles : La bague de JLo coûterait plus de 5 millions de dollars

Un an après s'être remis ensemble, Jennifer Lopez et Ben Affleck reparlent mariage et la bague de fiançailles est exceptionnelle selon un expert.

C'est la news people de ces derniers jours: 18 ans après avoir rompu ses fiançailles, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont décidé de remettre ça. La chanteuse a en effet a confié qu'elle était à nouveau fiancée à l'acteur américain. Et pour annoncer la bonne nouvelle, elle a juste dévoilé une magnifique bague certie d'un gros diamant vert de 8,5 carats. «Elle est parfaite», explique-t-elle sur son site Internet.

Elle peut! Mike FriedSelon, PDG de The Diamond Pro, est tombé de sa chaise quand il l'a vue. «Si c'est bien un diamant vert, alors je suis stupéfait», a-t-il confié à Page Six. «Un diamant vert de cette taille est incroyablement rare (...) Je valoriserais la bague bien au-delà de 5 millions de dollars et pourrait valoir plus de 10 millions de dollars». Pour sa première demande à Jennifer Lopez, en novembre 2002, Ben Affleck n'avait dépensé «que» 1,2 million pour un diamant rose de 6,1 carats.

Si Ben Affleck a mis le paquet, c'est parce que la couleur verte est importante pour la Bomba latina. «Je dis toujours que la couleur verte est ma couleur porte-bonheur». Et de glisser: «Peut-être vous souvenez-vous d'une certaine robe verte. J'ai réalisé qu'il y a de nombreux moments dans ma vie où des choses incroyables se sont produites lorsque je portais du vert». La chanteuse et comédienne fait ici référence à sa magnifique robe verte signée Versace portée lors des Grammy Awards en 2000. Une tenue devenue mythique.

AFP