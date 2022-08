Algues bleues au Luxembourg : La baignade est interdite aux étangs de Remerschen

Du coup, la biagnade est interdite actuellement dans les étangs de Remerschen. En outre, il est fortement recommandé de ne pas laisser les chiens et autres animaux domestiques boire l'eau des étangs, d'éviter tout contact avec l'eau et d'éviter toute activité nautique, comme les sports aquatiques ou la pêche.

Toxines potentielles

En effet, certaines espèces de cyanobactéries synthétisent des toxines qui peuvent conduire à un risque sanitaire pour les humains, la faune aquatique, les animaux domestiques et le bétail, explique l'administration. Pour les humains, être en contact, avaler ou respirer ces toxines peut causer des maux de têtes, des nausées ou encore des irritations et brûlures de la peau.

Et, dans le cas présent, le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), qui a mené des analyses plus poussées, a déterminé que l'espèce de cyanobactérie dans les étangs de Remerschen pouvait produire des toxines. Les eaux de baignade du Luxembourg sont régulièrement inaccessibles en raison de la présence d'algues bleues, ces dernières années. En fin de semaine dernière, le ministère de la Santé avait déjà alerté sur la présence excessive d'algues bleues sur les bords de la Moselle.