Au Luxembourg : La baisse de 7,5 cents par litre de carburant arrive mercredi!

LUXEMBOURG – La baisse de 7,5 cents par litre d'essence et de gazole, annoncée lors de la tripartite, sera effective à partir du mercredi 13 avril et jusqu'au 31 juillet.

Les prix à la pompe diminueront fortement d'ici quelques jours et c'est la bonne nouvelle confirmée jeudi, en fin de journée, par le ministère d'État. La baisse de 7,5 centimes par litre d'essence et de gazole, annoncée lors de la tripartite, sera effective mercredi matin et jusqu'au 31 juillet, a annoncé le gouvernement. «Cette baisse de prix se retrouvera directement dans les prix affichés à la pompe», a-t-on appris.