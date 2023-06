Au Luxembourg: La baisse de la TVA n'a pas toujours été répercutée

Parmi les mesures décidées en tripartite, la baisse d'un point de la TVA, au 1 er janvier 2023. Le taux normal passait ainsi de 17% à 16%, le taux intermédiaire de 14% à 13% et le taux réduit de 8% à 7%. Seul le taux super-réduit, qui concerne notamment l'alimentation et les livres, est resté à 3%. Le Statec a publié ce mardi une étude dans laquelle il calcule l'impact de la mesure sur l'inflation.

Il en ressort que «la moitié des produits concernés n'ont pas enregistré de baisse de prix en janvier», quand la mesure est entrée en vigueur. Et 17% des biens et services ont même vu leurs tarifs augmenter. Sans tenir compte des produits énergétiques, c'est 34% des prix qui sont restés stables.

L'inflation à peine ralentie

En outre, la répercussion de la baisse de la TVA a été «très faible dans le secteur de l'horeca et dans les salons de coiffure» en janvier, le Statec évoquant une «(quasi-) absence de réaction» dans ces domaines. Les supermarchés ont été meilleurs élèves, avec plus de la moitié des produits concernés qui ont vu leurs prix diminuer, répercutant intégralement ou partiellement la baisse de la TVA. Dans les magasins de détail et boutiques spécialisées, un tiers des prix concernés par la baisse de la TVA étaient en recul.