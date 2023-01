Au Luxembourg: «La baisse de TVA de 1%, on ne la remarque même pas»

«Ce n’est pas assez pour se voir sur la note. Et d’autres choses vont augmenter» estime Paulo. L'essentiel

«Pour dire la vérité, on ne voit pas la différence. Si on ne le sait pas, on ne s’en aperçoit même pas qu'il y a eu une baisse de 1%». Comme Filipe, les clients d'un supermarché assuraient jeudi, ne pas vraiment constater la baisse de TVA en vigueur au Luxembourg, depuis le 1er janvier, et jusqu'à la fin de l'année.

Il faut dire que les produits alimentaires bénéficiaient déjà du taux super-réduit à 3% qui n'a pas bougé. La baisse concerne donc le taux normal, passé de 17% à 16% (essence, boissons alcoolisées...), le taux intermédiaire de 14% à 13% (lessive, produits de nettoyage) et le taux réduit qui a reculé de 8 à 7% (gaz électricité, coiffeur). Une mesure dont le coût a été estimé par la ministre des Finances, Yuriko Backes, à 317 millions d'euros.

«Certains magasins marquent les prix avant et après la baisse de TVA. Et c’est souvent une histoire de centimes. Or, les prix ont déjà tellement augmenté avant. Ce n’est pas assez pour se voir sur la note. Et d’autres choses vont augmenter. On est des pigeons», soulignait Paulo de Pétange. «C’est déjà ça. Mais c’est surtout intéressant si on achète en grande quantité. Ce sera peut-être utile par exemple pour les entreprises... mais pour les petits consommateurs…», abondait Filipe, tandis que Sergio et Elisabeth de Rodange, redoutaient que les commerces «récupèrent cela ailleurs».

Les commerces vont-ils tous jouer le jeu?

L'Union luxembourgeoise des consommateurs doute aussi «que cette réduction temporaire ait un effet notable sur le pouvoir d’achat des consommateurs». Pour elle, la baisse de la TVA ne devrait guère se faire sentir au quotidien pour la grande majorité des consommateurs, mais tout au plus pour les achats coûteux, et seulement si toutes les entreprises jouent vraiment le jeu et n'augmentent pas leurs marges».

Certaines enseignes ont choisi le double étiquetage depuis quelque temps ou de corriger les prix au 1er janvier. Mais elles peuvent aussi maintenir les affichages des anciens prix et d'appliquer la réduction de TVA à la caisse. De quoi s'éviter des frais de réétiquetage.

«On s’attend aussi à ce que certains commerces augmentent les prix avant d’appliquer le nouveau taux. On ne peut exclure que certaines entreprises ne respectent pas du tout les règles du jeu», insiste l'ULC, qui rappelle que le ministère de la Protection des consommateurs (MPC) peut effectuer des contrôles aléatoires et appelle les consommateurs qui constatent des irrégularités à s’adresser à la police ou informer le ministère de la Protection des consommateurs.

«Il y a pire qu'ici»

La ministre des Finances, Yuriko Backes, avait, elle, rappelé lors de la présentation du budget 2023 que cette baisse de TVA s’inscrit parmi un ensemble de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Parmi lesquelles le Crédit d'Impôt Energie dont près de 620 000 personnes pourraient en bénéficier et qui devrait qui s'élève à 495 millions d'euros, dont 165 pour 2023.

Ou encore l’extension de la prime énergie pour les ménages vulnérables et le plafonnement des prix du gaz et de l’électricité. «Ces mesures coûtent cher, mais elles sont importantes», avait-elle déclaré. «Il y a pire qu’ici, admettait Paulo. Quand je vois la France où je livre souvent. Ils ont des salaires de misère. Les retraités touchent 900 euros».