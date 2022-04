Carburants au Luxembourg: La baisse des prix à la pompe «n’est pas suffisante»

Mercredi midi, les voitures défilaient dans une station-service de Differdange. «Il n’y a pas non plus d’afflux, peut-être parce que nous sommes pendant une période de vacances», tempère Jérôme, assistant-gérant, quelques heures après la mise en place de la réduction des prix de 7,5 centimes par litre de carburant. Les automobilistes, à l’image de Nicolas, se montraient modérément satisfaits: «C’est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. On ne voit pas trop la différence, surtout que le gazole a augmenté récemment».

Celui qui parcourt «90 kilomètres par jour» pour se rendre à son travail explique qu’il roulait «sur la réserve ces derniers jours», afin de tenir jusqu’à la baisse des tarifs annoncée ce mercredi, du fait d’une subvention gouvernementale. C’est aussi le cas d’Isabelle: «Mon fils m’a conseillé d’attendre», indique l’automobiliste, qui a déjà l’habitude de «prendre souvent le train». D’autres ne peuvent pas se passer de leur voiture: «Je fais 200 kilomètres par jour. Avant, cela me coûtait à peine 200 euros par mois, maintenant c’est au moins 600», explique Michael, un Allemand qui regrette de «ne plus pouvoir épargner».

«Les gens achetaient moins de carburant à la fois»

Seule Elisabeth, qui roule «entre zéro et 60 kilomètres en voiture selon les jours», semble pleinement satisfaite de la baisse des prix: «C’est bien de bloquer les taxes à un certain plafond, pour que le consommateur ne soit pas un pigeon. Cette mesure favorise les gens qui travaillent et ont besoin de leur voiture». Jérôme, l’assistant-gérant, avait constaté ces dernières semaines que «les clients avaient tendance à acheter moins de carburant à la fois, quitte à revenir plus souvent». La réduction des tarifs pourrait soulager certains portemonnaies, même si «les prix restent élevés, à plus de 1,60 euro le litre».