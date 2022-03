Bug en France : La baisse du chômage liée à une panne

Pôle emploi a révélé lundi qu'un grave bug a contribué à gonfler le recul des inscrits en août qui, sans cet incident, aurait été moitié moindre.

«En l'absence de ce dysfonctionnement», la baisse d'août aurait été"«comprise entre 22 000 et 29 000» pour les demandeurs d'emploi de catégorie A (sans activité), estiment Pôle emploi et le ministère du Travail. En tenant compte des personnes en activité réduite, elle est évaluée entre «22 000 et 31 000».

Toutefois, cette baisse «reste très significative» et «la plus importante depuis décembre 2007», a réagi le ministère du Travail.