Selon l'Union des consommateurs: La baisse la TVA, «une goutte d'eau dans l'océan»

Ce sont en effet le taux normal (17 %), le taux intermédiaire (14 %) et le taux réduit qui seront abaissés respectivement à 16, 13 et 8%. Et ceci n'aura un impact «que si les entreprises la répercutent et n'augmentent pas leurs marges», indique l'ULC, qui se demande «qui va contrôler la mise en œuvre coûteuse et, le cas échéant, sanctionner des éventuels abus».